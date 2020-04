Lolita Séchan : La fille de Renaud, maman en détresse avec Héloïse

Héloïse est photographiée assise dans l'herbe, près d'un arbre, vêtue d'un débardeur bleu, deux tresses sur les côtés. Cette poupée de 8 ans montrée de dos, pour préserver son anonymat, est la fille de Lolita Séchan et de Renan Luce. Cette photo lumineuse publiée par sa maman sur Instagram le mercredi 8 avril 2020 sert pourtant à illustrer un quotidien bien plus sombre.

Lolita Séchan, la fille de 39 ans du chanteur Renaud, en a lourd sur le coeur en cette période très délicate du confinement et elle a choisi de partager sa détresse. "Mon Héloïse enchaîne les nuits blanches, pas une heure de sommeil plusieurs jours d'affilée, parfois une nuit magique, parfois des endormissements très tardifs. Le problème était là avant, mais il s'est accentué et nous laisse démunis, a écrit Lolita Séchan. La fille de Renaud voudrait être une "Wonder Maman" pour sa fille et l'aider à affronter ses insomnies, mais comment y parvenir alors qu'elle se sent déjà elle-même si fragile. "Comment vivre dans ce bocal avec les peurs de nos enfants et les nôtres ? Ce sont des questions en l'air, j'imagine qu'à part le temps et l'acceptation de cet équilibre instable, il n'y a rien de magique", a-t-elle conclu, tentant d'accepter tant bien que mal cette situation éreintante et inconfortable.