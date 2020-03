Lolita Séchan donne des nouvelles de son père Renaud : "Il se fait chier"

Comme tous les Français, Lolita Séchan est confinée à son domicile. Au lieu de faire un gâteau ou de terminer une énième série sur Netflix, la jeune femme a fait une bien amusante publication sur Instagram, où elle pose avec un T-shirt vintage à l'effigie de son père. L'auteure de 39 ans explique avoir découvert le yoga et la méditation. "Je fais mon yoga tel un apprenti Yoda ou un Gandhi cheapos et je le fais en T-shirt vintage de mon père, ouais mec, c'est ça nos nouvelles vies", écrit-elle.

Lolita Séchan profite de l'attention de ses abonnés pour donner des nouvelles de son père Renaud, âgé de 67 ans. On comprend que la jeune femme a dû recevoir plusieurs messages de fans s'inquiétant de la santé de son père, fragile en cette période de pandémie de coronavirus. "Pour les inquiets : mon père va très bien, no stress. Il est à l'abri de ma maison d'enfance, dans la nature, et se fait juste 'chier comme un rat mort'. Je lui ai dit qu'il avait qu'à bosser un peu, cette flemmasse adorée", ajoute-t-elle avec humour.