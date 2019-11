Renaud, père absent pour Malone : "Je ne suis pas le père parfait"

C'est un des albums les plus attendus de cette fin d'année : Renaud revient sur le devant de la scène avec sa toute dernière nouveauté, Les mômes et les enfants d'abord. C'est pour en faire la promotion que le chanteur de 67 ans multiplie les intervention dans les médias. Jeudi 28 novembre 2019, l'artiste français s'est livré dans les pages du Figaro, mais aussi dans celles de Paris-Match, pour une interview croisée avec Zep, le dessinateur de sa pochette.

Il faut tout d'abord savoir que Les mômes et les enfants d'abord est un album sur l'enfance. Renaud avoue s'être beaucoup inspiré de celles de ses propres enfants . "Oui, et aussi celle de ma fille Lolita et de mon fils de 13 ans, Malone. J'avais écrit Ta batterie pour lui sur le précédent album. Il n'en joue plus, il se concentre sur sa poterie, il est doué. Je suis fier de lui, il a eu 19,5/20 en dictée", signale-t-il au Figaro.