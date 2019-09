Renaud parle de sa santé : "Je n'ai fait ni cancer du foie, ni cirrhose"

Renaud va mieux et le soleil renaît dans nos vies. Le chanteur de 67 ans était l'invité surprise de RTL, samedi 14 septembre 2019, où il a évoqué sa collaboration avec Dave En effet, l'émission portait sur son dernier album, Souviens-toi d'aimer, que Renaud a produit. L'occasion pour les deux hommes de revenir avec candeur sur leur grande amitié.

Quasiment un an après son admission en clinique pour soigner son addiction à l'alcool, Renaud explique aujourd'hui être totalement sobre. "Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus une goutte d'alcool depuis neuf mois", a expliqué l'interprète de Mistral Gagnant par téléphone. "Malgré ce que dit la presse people, la presse de caniveau, ça va très bien : je n'ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose du foie, ni Parkinson", poursuit Renaud, précisant ne s'accorder que du Bitter San Pellegrino, apéritif italien sans alcool.

Une belle et grande nouvelle pour l'artiste, qui a vécu une période particulièrement difficile, marquée par la mort de son frère Thierry Séchan, qui était un grand parolier, en janvier dernier. Quelques jours plus tard, c'est sa mère, Solange, qui décédait. En septembre 2018, il avait ainsi été hospitalisé à la clinique du Parc, près de Montpellier, pour soigner son addiction à l'alcool.

Toujours sur les ondes de RTL, Renaud a fait la promotion de son prochain album, Les Mômes et les enfants d'abord, attendu pour le début du mois de novembre. "C'est un album sur l'enfance, je parle à la place des enfants. J'espère qu'ils verront ça, ainsi que les parents. Parce que c'est quand même plutôt des chansons pour les grands", a-t-il appris. Un enthousiasme qui fait chaud au coeur.