Lolita Séchan en couple : la fille de Renaud présente son nouveau chéri !

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie de la jeune femme. Lolita Séchan, que l'on a longtemps connue en couple avec le chanteur Renan Luce, est aujourd'hui heureuse et épanouie dans les bras d'un autre homme. L'heureux élu ? Un brin de mystère plane encore autour de son identité, mais pas autour de son visage, puisque Monsieur vient de faire une apparition exceptionnelle sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle partageait quelques coulisses de ses vacances au Japon, sur Instagram, la fille de Renaud a effectivement laissé échappé une petite déclaration d'amour. Trop mignon !

Vivre tout ça sans le garçon que j'aime ne serait rien

Le plus beau voyage de sa vie, elle l'a passée à ses côtés. "Vivre tout ça sans le garçon que j'aime ne serait rien, écrit-elle sur les réseaux sociaux. Là, c'est immense. Bref. Garder ça précieusement pour attaquer la rentrée. Courage à tous." Sa fille Héloïse, sa "grande lionne" comme elle la surnomme, ne semble en revanche pas avoir pris l'avion pour visiter le pays du soleil levant en famille. La petite adolescente, qui a célébré très récemment ses 11 ans, le 3 août dernier, a sans doute passé les vacances, de son côté, avec son célèbre papa.

Le lien est indéfectible

Vous le savez sans doute, Lolita Séchan a été en couple avec Renan Luce. Elle a épousé l'interprète de La Lettre durant l'année 2009 puis a mis fin à cette histoire, 7 ans plus tard, en 2016. Pour autant, les deux ex conservent, semble-t-il, une jolie relation. Pour le bien de leur fille Héloïse, certes, mais aussi parce qu'il ne pourrait simplement en être autrement. "Le lien est indéfectible. On est comme ça dans la famille, on ne sait pas couper les liens", assurait-elle au journal belge Le soir. Ces affirmations s'étaient, d'ailleurs révélées être vraies puisque les anciens amoureux s'étaient retrouvés, après leur rupture, en 2016, au Zénith de Paris à l'occasion de la première de Renaud. Aucune dispute, aucune bataille devant le juge n'a donc fracturé cette jolie famille...