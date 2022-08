Renaud grand-père : sa petite-fille Héloïse, déjà 11 ans, est tout simplement immense

C'est une grande journée pour Lolita Séchan... en tout cas pour sa fille Héloïse. Le mercredi 3 août, la très jeune adolescente célèbre effectivement son anniversaire. Et pour prouver à quel point elle est grande, sa maman a partagé plusieurs photographies, sur son compte Instagram, sur lesquelles on voit Héloïse, à différents âges, auprès de la même sculpture féline, présente sur le pas de la porte de leur maison. Qui des deux est le plus grand ? En 2022, bien sûr, c'est elle qui remporte la victoire !

11 ans de ma belle Héloïse

Impossible, évidemment, de dévoiler son visage. "Grande lionne sur petit lion, écrit Lolita Séchan sur les réseaux sociaux, tout en conservant un brin d'anonymat. Les proportions de la chaire et la pierre s'inversent doucement. 11 ans de ma belle Héloïse." L'étape est d'autant plus difficile, pour la fille de Renaud, que son enfant va passer un cap incroyable : elle vient de dire "adieu" à sa maîtresse préférée, "adieu" à l'école primaire qu'elle fréquentait depuis si longtemps et rentrera donc, dès la rentrée scolaire prochaine, au collège. La voilà bientôt présente dans la cour des grands.