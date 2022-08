Diaporama : Renaud grand-père : sa petite-fille Héloïse, déjà 11 ans, est tout simplement immense

Renaud et Lolita Séchan sur Instagram.

Photo souvenir de Renaud et sa fille Lolita, remontant aux années 1980, sur Instagram.

Lolita Séchan et son père le chanteur Renaud - Obsèques de Thierry Séchan frère du chanteur Renaud) au cimetière du Montparnasse à Paris le 16 janvier 2019.

Renaud et sa fille Lolita Séchan - Enregistrement de l'émission "Joyeux anniversaire Renaud" au Dôme de Paris, diffusée le 10 mai sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage

Renaud et Jean Louis Aubert - Enregistrement de l'émission "Joyeux anniversaire Renaud" au Dôme de Paris, diffusée le 10 mai sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage

11 / 13

Archives - No Web - En France, à La Plaine-Daint-Denis, rendez-vous studio avec Mélanie DELLOYE-BETANCOURT et RENAUD. Le 20 février 2006 © Bruno Schneider via Bestimage