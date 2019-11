Renaud "blessé" : son coup de gueule contre les rumeurs sur sa santé

Renaud va mieux. Beaucoup mieux même. C'est avec la même énergie qu'il a accordé une rare interview à nos confrères de RTL, mercredi 13 novembre 2019. Venu défendre son nouvel album, Les Mômes et les enfants d'abord, l'artiste de 67 ans en a profité pour mettre fin aux folles rumeurs qui circulent sur son état de santé. "Je vais très bien. Contrairement à ce qu'ont pu écrire les écrivaillons, la presse people, la presse de caniveau, la presse poubelle : 'Vous avez une cirrhose du foie', 'vous n'avez plus que 6 mois à vivre', 'Renaud terrassé par un AVC', 'Renaud tremble, donc il a la maladie de Parkinson'... n'importe quoi !", énumère-t-il.

"Le dernier en date, c'est un article qui dit que je suis SDF, que je dors sur un banc et que je suis ruiné. C'est une insulte pour les vrais SDF. La presse people ne m'a pas épargné !", s'insurge Renaud, se disant "blessé" par toutes ces inepties. "Ça me blesse, ça me révolte et ça me fait marrer en même temps", explique-t-il. Renaud le clame haut et fort pour la énième fois : il est "en pleine forme".

La star évoque justement ce sujet dans Les Animals, single extrait de son dernier album : "Depuis qu'il boit du lait il est bien plus peinard." "Le lait, c'était pour la rime, je bois de l'eau, du Bitter San Pellegrino un apéritif italien sans alcool et ce, depuis dix mois. Je n'ai plus touché une goutte d'alcool depuis dix mois", indique le chanteur, qui a suivi une cure de désintoxication "réussie" dans le Sud de la France. "J'aime pas l'alcool, je n'aime plus l'alcool, j'en ai pas envie. J'ai décroché complètement sans passer par les alcooliques anonymes", se réjouit-il, au micro de Steven Bellery.

Renaud a donc retrouvé sa forme d'antan, lui qui fait même un peu d'activité physique : "Je fais même un peu de sport : du vélo d'appartement, de la marche." Un nouveau souffle.