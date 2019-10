Renaud : Un nouveau pas vers son grand retour

Après avoir grandement inquiété en raison de sa santé fragilisée et de son hospitalisation pour suivre une cure de sevrage, Renaud assure être rentré dans le droit chemin. "Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus une goutte d'alcool depuis neuf mois", avait-il assuré sur RTL le 14 septembre dernier, à l'occasion de la sortie du nouvel album de son ami Dave, Souviens-toi d'aimer, qu'il a produit. Le chanteur en avait profité pour dire qu'il n'avait pas eu de cirrhose ni de cancer du foie.

Dave avait de son côté rassuré ceux qui se demandaient si l'interprète de Mistral Gagnant avait gardé sa voix. "Sa voix n'est même pas trafiquée, je trouve même qu'il chante mieux que dans le précédent album qui s'est super bien vendu !", avait-il indiqué lors d'une interview à Télé Loisirs. Dave a en effet eu le privilège d'écouter Les Mômes et les enfants d'abord bien avant sa sortie.

"Il y a un peu d'humour. Il va en faire râler plus d'un parce qu'il y a plein de gros mots. Les enfants adorent les gros mots. Mais c'est plus un album sur l'enfance qu'un album pour enfants", avait confié Renaud au Parisien à propos de ce nouvel album.