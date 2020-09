Lolita Séchan malade : atteinte du Covid-19, elle confie son calvaire

Alors que certains redoutent désormais une seconde vague de l'épidémie de coronavirus, d'autres ont encore bien du mal à se remettre de la maladie. C'est le cas de Lolita Séchan (40 ans) qui a confié le 10 septembre 2020 sur son compte Instagram qu'après avoir contracté le Covid-19 au début de la pandémie, elle continuait de souffrir encore aujourd'hui de nombreux symptômes. "Vous l'avez eu, vous, le Covid ? Vous récupérez ? Je l'ai eu en mars, en rentrant en confinement, avec tous les symptômes très forts en dehors de la détresse respiratoire, même les trucs neurologiques chelou, j'ai été testée fin mai, 50% de taux d'anticorps. J'ai cru que l'été effacerait la fatigue, loin de là", écrit-elle, encore abattue par la maladie. Atteinte d'une forme chronique, la fille de Renaud peine à retrouver la forme et tente toujours de retrouver la santé. Elle explique : "Mon médecin me parle de forme de Covid chronique. Sans plus être contagieuse pour les autres hein, pas de panique."

Sympa cette nouvelle maladie...

Fatiguée et fragile, l'ex-compagne de Renan Luce et maman d'Héloïse (9 ans) révèle devoir effectuer encore de nombreux tests pour savoir comment son organisme réagit et se bat contre le Covid-19. Avec humour, elle indique : "Sympa cette nouvelle maladie. Je préférais les oreillons. Bref, courage à celles et ceux qui luttent encore contre cette merde. Portez vos masques, même si vous vous sentez forts, du moins pour protéger les autres. En attendant, je me balade avec mon urine dans un p'tit pot."

On comprend mieux pourquoi Renaud avait sorti un titre intitulé Corona Song en juillet 2020 (provoquant d'ailleurs au passage de nombreuses moqueries douteuses sur la Toile). Sans doute inquiet pour Lolita, le chanteur de 68 ans avait peut-être ainsi tenté de réconforter sa fille malade. Un très beau geste d'amour.