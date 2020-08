Lolita Séchan : La fille de Renaud, maman attendrie pour les 9 ans d'Héloïse

Pour rappel, Renan Luce et Lolita Séchan se sont mariés en 2009. Pas de fin triste pour le couple qui reste donc soudé. En novembre dernier, la jolie brune allait même le voir en concert à Paris. Plus tard, elle lui adressé une vibrante déclaration. "Hier soir à Pleyel c'était bouleversant, tendre, puissant, mega classe et tellement à ton image. Je suis très très émue de l'artiste et de l'homme que tu es devenu ces 12 dernières années. Tu partais déjà de pas mal haut mais là, bravo toi. Je connais une petite fille qui a passé deux heures sur mes genoux, les yeux qui débordaient de fierté pour son papa. Sans parler de nous tous. Vivement la suite et surtout bravo pour ce sublime concert". Un message qui n'était évidemment pas passé inaperçu.