Renaud, sa fille Lolita et Renan Luce réunis pour l'anniversaire d'Héloïse

Lolita Séchan est la fille de Renaud et de sa première épouse Dominique Quilichini. Âgée de 38 ans, elle est une dessinatrice reconnue. Depuis quelques jours, elle a rejoint son père mais aussi son ancien compagnon Renan Luce pour quelques jours de vacances.

Sur son compte Instagram, Lolita Séchan immortalise ces "retrouvailles estivales", comme elle l'écrit dans ses stories. D'autant que le trio célèbre a une grande occasion à fêter en ce 3 août 2019 : les 8 ans d'Héloïse, la fille de Lolita et de Renan Luce. La dessinatrice a même posté une photo de son gâteau d'anniversaire ainsi qu'une autre montrant plusieurs enfants regardant le film Titanic, fascinés.

Séparés depuis 2016, Lolita Séchan et Renan Luce sont restés proches comme elle l'expliquait dans Libération en novembre 2016 : "Le lien est indéfectible (...) On est comme ça dans la famille, on ne sait pas couper les liens." Dans cette même interview, elle confiait à propos d'Héloïse : "Ma fille aime me répéter que je ne suis pas la seule à avoir un papa super-héros." Ce week-end, Heloïse et Lolita Séchan ont donc la chance de retrouver leurs super-héros de papa.

En juillet, c'est Malone, le second enfant de Renaud dont la maman est Romane Serda qui célébrait son anniversaire. Le jeune garçon a eu 13 ans. Dans la foulée, de vilaines rumeurs semblaient indiquer que le chanteur voyait peu son fils, un choix de sa mère. Romane Serda a tenu dans la foulée à remettre les points sur les i dans Paris Match : "Évidemment, tout cela est archifaux. Nous venons même de passer deux jours avec lui." Chez les Séchan, c'est la "smala" avant toute chose !