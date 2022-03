Renaud, papa rock'n'roll : sa fille Lolita ressort une adorable photo souvenir

L'heure était à la nostalgie chez Lolita Séchan ! Jeudi 10 mars, la fille de Renaud (41 ans) a partagé quelques photos de son enfance le temps d'une Story Instagram. L'occasion pour ses abonnés de découvrir un adorable cliché la montrant en plein atelier "tatouage" avec son célèbre papa. Chez les Séchan, le dessin est décidément une affaire de famille...

Sur une première photo, Lolita Séchan apparaît petite fille, en vacances sur un bateau, une cigarette à la main. "Enfant des années 80... coffee & cigarettes. Une belle imitation de Popeye", commente-t-elle sur le drôle de cliché (voir diaporama). Puis vient une seconde photo prise à la même époque : un jeune Renaud apparaît, en maillot de bain, sur le même bateau, en train de dessiner sur le bras de sa petite fille. "Dessine-moi une tête de mort de pirate", légende cette dernière. Ces photos pourraient bien avoir été prises à bord du Makhnovchtchina, le bateau sur lequel Renaud, sa femme Dominique et leur fille Lolita ont vécu et voyagé entre 1982 et 1983. Période durant laquelle est née la chanson Dès que le vent soufflera.

Cette complicité entre Renaud et sa fille a été mise en avant dans la Putain d'expo consacrée au chanteur au musée de la musique de la Philharmonie de Paris, en septembre dernier. Plusieurs photos de famille étaient en effet exposées au milieu d'instruments et autres objets retraçant la carrière de Mister Renard (69 ans). Lolita Séchan a bien sûr pris part à l'inauguration, de même que sa propre fille Héloïse Luce (10 ans), née de sa relation passée avec le chanteur Renan Luce. Mère et fille ont d'ailleurs tenté de reproduire une photo de Renaud et Lolita, tant bien que mal...