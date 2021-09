Renaud en famille : sa fille Lolita et sa petite-fille Héloïse, fans de sa "Putain d'expo"

Lunettes teintées, marinière à rayures rouges et blanches, santiags aux pieds et blouson en cuir noir : Renaud a porté ses pièces fétiches pour annoncer de grandes nouvelles !

Hormis le fait qu'il soit sombre depuis plus de six mois et qu'il ait diminué sa consommation de cigarettes, le sexagénaire a également expliqué qu'il a retrouvé le chemin des studios. "Je suis en studio depuis dix jours, je prépare un album de reprises, treize vieilles chansons françaises qui m'ont marqué, Yves Montand, Jean Ferrat, Moustaki, Reggiani, Françoise Hardy... Il va sortir en février, quand il n'y aura plus de concurrence. Et ça va faire mal !", a confié l'interprète de Marche à l'ombre au Parisien. Vacciné et en pleine forme, Renaud va donc faire son grand retour.