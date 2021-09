Renaud "passé de 60 clopes par jour à 15", six mois sans alcool... et un futur album !

Renaud est de retour. Depuis la sortie de son dernier disque Les Mômes et les Enfants d'abord ! (en novembre 2019, certifié platine pour plus de 100 000 exemplaires), le populaire chanteur faisait surtout parler de lui pour de tristes raisons entre problèmes de santé et deuils à répétition. Désormais, tout cela est derrière lui. Sa santé s'améliore et il va sortir un nouvel album.

C'est auprès du journal Parisien que Renaud a donné de ses nouvelles alors qu'il assistait, mercredi 8 septembre 2021, avec sa fille Lolita, à l'exposition qui lui est consacrée à la Philharmonie de Paris, dans le 19e arrondissement ; prolongée jusqu'au 7 novembre. Comment va sa santé ? "Ça va, ça se maintient. J'ai éliminé la clope, je suis passé de soixante par jour à quinze. Je suis accro à la vapoteuse. Et j'ai arrêté définitivement l'alcool depuis six mois [il a plusieurs fois fait des tentatives de sevrage, NDLR]. Je suis un homme neuf. J'ai juste un problème de muscle dans le dos, qui m'oblige à m'asseoir régulièrement", a précisé l'interprète des tubes Laisse béton et Mistral gagnant.

Renaud, qui se dit "à la retraite" et ne veut plus monter sur scène, prépare toutefois une belle surprise à ses nombreux fans : un nouveau disque. De quoi faire oublier le très moqué titre Corona Song... "Je chante. Je suis en studio depuis dix jours, je prépare un album de reprises, treize vieilles chansons françaises qui m'ont marqué, Yves Montand, Jean Ferrat, Moustaki, Reggiani, Françoise Hardy... Il reste les voix et les violons à faire. Je voulais faire cet album depuis des années. On travaille entre Paris et L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), où je vis quasiment à l'année depuis deux ans [il est aidé au quotidien par deux hommes, Pierre et Bloodi, NDLR]. Il va sortir en février, quand il n'y aura plus de concurrence. Et ça va faire mal !", ajoute-t-il. Nul doute que le public sera au rendez-vous.