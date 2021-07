Renaud : Sa fille Lolita aux urgences avec de belles entailles aux bras...

Ce mardi matin n'a pas commencé sous les meilleures auspices pour Lolita Séchan ! Ce 20 juillet 2021, la fille de Renaud s'est saisie de son compte Instagram pour raconter en images sa dernière mésaventure qui l'a conduite aux urgences... Une virée à l'hôpital qu'elle doit à son fidèle - et pourtant adorable - compagnon à quatre pattes !

Sur deux premières photos, l'auteure et illustratrice de 40 ans apparaît avec le bras lacéré. "Cat attack et urgences de bon matin", a-t-elle d'abord indiqué au début de cette story. Répondant manifestement aux interrogations de ses abonnés, Lolita Séchan a ensuite précisé : "Non non, ce n'est pas mon chat qui m'a attaquée spontanément, il a eu peur du chien d'une amie et a voulu l'attaquer donc, comme une conn*, je l'ai saisi par la peau du cou et il est retourné contre moi." Non seulement le chat effrayé lui a profondément griffé le bras, mais l'ex-femme de Renan Luce se retrouve également avec des marques de morsures (voir diaporama).

Une fois rentrée des urgences parisiennes de La Croix Saint-Simon (20e arrondissement), qu'elle dit fréquenter "assidûment" d'ailleurs, la mère de la jeune Heloïse Luce (9 ans) a partagé une série de photos souvenirs de Bobby, son chat roux responsable de ses futures cicatrices. Un compagnon qui s'est quant à lui remis bien plus vite de cette belle frayeur !