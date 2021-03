Renaud à nouveau frappé par la mort : en deux ans, il a perdu trois êtres chers

Nouvelle épreuve pour Renaud : le chanteur vient de perdre sa grande soeur Nelly-Marina Séchan. Cette dernière est décédée le 23 mars 2021, à l'âge de 74 ans, comme l'a précisé l'avis de décès publié par sa famille dans le journal Libération de ce mardi. Déjà éprouvé il y a deux ans par la mort de son frère Thierry Séchan, puis quelques jours plus tard de leur mère Solange, Mister Renard se retrouve une fois encore confronté à la perte d'un être cher.

Ne quittant que très rarement sa maison de l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Sud de la France, Renaud aura-t-il la force de se rendre à Paris pour assister aux obsèques de sa soeur ? Nelly-Marina Séchan sera en effet inhumée au cimetière du Montparnasse, dans le caveau familial où repose déjà son frère Thierry. La date de la cérémonie n'a pas été communiquée, peut-être pour éviter la présence des photographes, qui avaient passablement agacé Renaud, son ex-femme Romane Serda ou encore sa fille Lolita Séchan, lors des obsèques de Thierry Séchan...

Peu de temps après la disparition de Thierry, David Séchan avait confié à quel point sa famille était touchée au magazine Ici Paris : "Notre famille est effondrée ! (...) Avec Renaud, nous étions tous les trois très liés et, aujourd'hui, sa mort est la plus douloureuse des épreuves. Tout comme moi, Renaud est brisé par le chagrin." Non seulement le Phénix doit surmonter ces deuils successifs, mais il doit aussi composer avec une santé fragile et des rumeurs alarmantes... Pour autant, et malgré une pandémie qui le coupe encore plus du monde extérieur, l'interprète de Mistral Gagnant aurait réussi à trouver "une forme d'équilibre", si l'on en croire les récentes confidences de son voisin Bénabar.

De sa grande fratrie, Renaud ne peut désormais plus compter que sur le soutien de son frère jumeau David (68 ans) et de sa soeur Sophie (60 ans), maintenant que Nelly et Thierry ne sont plus de ce monde. Il reste également au chanteur sa demi-soeur Christine (80 ans), née du premier mariage de son père Olivier Séchan (décédé en 2006). De cette première union, deux autres enfants avaient également vu le jour : Catherine et Nicolas, mais tous deux sont morts alors qu'ils étaient encore enfants.