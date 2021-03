Renaud : Mort de sa soeur Nelly-Marina Séchan, 2 ans après celle de son frère

Triste nouvelle pour Renaud : le chanteur fait aujourd'hui face à la mort de sa soeur Nelly-Marina Séchan, à l'âge de 74 ans. Un décès survenu le 23 mars 2021 et annoncé dans le journal Libération de ce mardi. Dans cette épreuve, l'interprète peut notamment compter sur le soutien de son frère jumeau David et de sa demi-soeur Christine. Son ex-épouse Romane Serda et ses deux enfants, Lolita Séchan (40 ans) et Malone (14 ans) devraient également être à ses côtés.

Le quotidien précise que la cérémonie "aura lieu dans la stricte intimité au cimetière du Montparnasse", dans le 14e arrondissement de Paris. La date des obsèques n'a en revanche pas été précisée. Nelly sera ainsi inhumée dans le caveau familial où repose déjà son frère Thierry Séchan, décédé en 2019 des suites d'un AVC, à l'âge de 69 ans. Une disparition qui avait déjà grandement touché Mister Renard... Ne quittant que rarement sa maison du Sud de la France, notamment à cause de la pandémie, Renaud aura-t-il la force de faire le voyage jusqu'à Paris ?

Renaud est issu d'une famille nombreuse puisqu'il est le sixième enfant d'une fratrie de huit. Il y a d'abord les premiers enfants de son père Olivier Séchan (décédé en 2006) : Christine (80 ans), Catherine et Nicolas (tous deux décédés alors qu'ils étaient enfants). Puis, du second mariage de son père avec Solange Mériaux (décédée en 2019), il y a Nelly, Thierry, son frère jumeau David (68 ans), puis Sophie (60 ans).

Comme l'indique l'avis de décès de Libération, Nelly-Marina Séchan laisse derrière elle ses deux enfants, Orlando Marcadé et la comédienne Aliénor Marcadé-Séchan.

Toutes nos condoléances à la famille.