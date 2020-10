Renaud à l'hôpital : sa fille Lolita à son chevet, elle s'exprime

Pour rester au chevet de son père, Lolita Séchan va jusqu'à mettre en pause sa passion pour le dessin. Le 11 octobre 2020, la fille de Renaud s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer à ses abonnés qu'elle ne pourrait plus prendre part au challenge Inktober qui, chaque année au mois d'octobre, invite illustrateurs et auteurs à partager tous les jours des dessins sur le réseau social.

"Bon, inutile de dire que je ne terminerai pas Inktober. En ce mois d'octobre mouvementé, la présence en chair et en os prime sur la présence dans les réseaux sociaux ou la presse, a indiqué dimanche sur Instagram l'écrivaine et illustratrice de 40 ans. Je vous laisse sur cette petite photo du Zénith vers 88 j'imagine. Rien n'a changé depuis. Toujours ensemble sur la même balançoire. Prenez soin de vous." Pour accompagner son message, Lolita Séchan a partagé une photo souvenir d'elle enfant au côté de son célèbre papa, en plein concert. Fini donc les aventures de son petit hérisson et de son amie la souris, drôle de duo porté sur la psychologie, qu'elle mettait en scène en noir et blanc depuis dix jours.