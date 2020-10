Renaud opéré du coeur : le chanteur hospitalisé est en convalescence

Il nous a fait une belle frayeur ! Selon les informations du Midi Libre, Renaud a fait un petit tour en établissement médical. Il a été hospitalisé à la clinique du Pic Saint-Loup, à Saint-Clément-de-Rivière, au nord de la ville de Montpellier. Et s'il a été admis à cet endroit précis, c'est que le personnel s'y occupe de toutes sortes de réadaptations. Opéré du coeur, le chanteur serait en pleine convalescence, pour un séjour de moyenne durée, et devrait sortir de manière imminente. Il pourra rejoindre son domicile situé à l'Isle-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, une centaine de kilomètres plus loin.

Ce n'est pas la première fois qu'il est hospitalisé dans le coin. En septembre 2018, Renaud Séchan avait été pris en charge à la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez. A l'époque, il avait subi une cure de sevrage pour régler ses problèmes d'alcool, ce problème qui lui a tant coûté. Au mois d'octobre, alors que Romane Serda posait en couverture de Paris Match avec son ex, elle expliquait que les démons du chanteur et ses crises de paranoïa avait peu à peu mis fin à leur histoire.

J'avais l'impression de partager ma vie avec deux enfants

"Il était convaincu d'être espionné par les Soviétiques", expliquait-elle au magazine. Renaud et Romane Serda ont eu un fils, Malone, en juillet 2006. Une bouffée d'air frais qui n'a pas suffi à sauver la situation. C'est pour son bien, d'ailleurs, que le couple a mis fin à sa romance. "J'avais l'impression de partager ma vie avec deux enfants, rappelle la chanteuse. Un à qui je devais tout apprendre, un autre de 55 ans qui demandait sans cesse que je m'occupe de lui, qui avait un besoin permanent d'être au centre de l'attention. J'ai compris que, pour Malone, pour moi, il fallait qu'on se sépare." Malgré leurs peines, les deux amoureux ont su conserver une jolie relation.