Renaud : Romane Serda révèle pourquoi il "fallait" qu'elle divorce

Inséparables. Neuf années après leur rupture, Renaud et Romane Serda font, ensemble, la couverture de Paris Match, le jeudi 1er octobre 2020. Le chanteur revient sur les débuts de leur belle complicité. C'était en 1999. Dans son "bistrot préféré", il tombe sur Romane Serda, tout juste rentrée de Londres. Il remarque immédiatement "un regard bleu perçant dans un nuage de fumée". Renaud lui fait alors envoyer un mot : "Je veux vous écrire douze chansons." C'est le début de toute une vie à deux.

"Je voyais qu'il n'allait pas bien. Mais sous ses airs grognons, j'ai découvert un homme drôle, tellement attachant", se souvient Romane Sera dans les pages de Paris Match. Après deux années de séduction par e-mail, la chanteuse de vingt ans sa cadette tombe finalement sous le charme de Renaud. Le début de leur idylle, officialisée en 2003. Une époque fabuleuse, marquée par le succès fou de son album Boucan d'enfer.

"On part sur un coup de tête en Italie, on vit librement. Je comprends qu'il lutte contre ses démons. Il essaie, par exemple, de ne pas boire pendant six jours. Mais très vite, il compte les heures avant le septième", se souvient Romane Serda. Peu importe. Renaud est sûr de son amour et ce ne sont pas ses addictions qui vont l'arrêter. Le chanteur ne veut qu'une chose : épouser Romane Serda et avoir un enfant d'elle.

"Il fallait qu'on se sépare"

Le petit Malone naît le 14 juillet 2006, une semaine à peine après le décès de son grand-père. "Mais cela n'empêchait pas les crises de parano. Il était convaincu d'être espionné par les Soviétiques", déplore Romane Serda, qui avait l'impression de partager sa vie avec "deux enfants." "Un à qui je devais tout apprendre, un autre de 55 ans qui demandait sans cesse que je m'occupe de lui, qui avait un besoin permanent d'être au centre de l'attention. J'ai compris que, pour Malone, pour moi, il fallait qu'on se sépare", se rappelle-t-elle. Ils divorceront en septembre 2011.

Depuis, Romane Serda et Renaud sont restés proches, notamment pour leur fils aujourd'hui adolescent. Vacances, album, vie de famille : ils ont su préserver leurs liens, même si la jolie blonde a refait sa vie. "Il est le père de mon fils, il est ma famille. Il sait que je serai toujours là pour lui, même s'il a fallu du temps pour accepter l'idée que j'aie un autre homme dans mon existence", déclare-t-elle.

