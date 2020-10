Renaud : Les "yeux qui brillent" pour son fils Malone, comment il égaye sa vie

Renaud n'est pleinement heureux qu'avec ses enfants. C'est ce qu'on comprend dans le grand entretien dont il fait l'objet, avec Romane Serda, dans le nouveau numéro de Paris Match. La belle histoire entre les deux artistes, divorcés depuis neuf ans, y est retracée, et la chanteuse accepte d'évoquer le lien qui unit le jeune Malone (14 ans) et son père.

Pour que son ex puisse voir Malone, Romane Serda prend régulièrement le train pour la Provence, où il réside. "Il est le père de mon fils, il est ma famille. Il sait que je serai toujours là pour lui, même s'il lui a fallu du temps pour accepter l'idée que j'aie un autre homme dans mon existence", explique la chanteuse à Paris Match, le 1er octobre 2020. Il faut dire que Malone et Renaud entretiennent de particulièrement bonnes relations. "Ils sont si heureux d'être ensemble ! Dans ces moments-là, je vois à nouveau ses yeux qui brillent comme avant", a-t-elle souri.

En février dernier, la petite famille recomposée s'est même envolée aux Seychelles. "Renaud m'a dit : 'Je viens avec vous.' Il a pris son billet, s'est mis un patch pour supporter les onze heures de vol, et une fois arrivé sur place, s'est planté sur une chaise longue en râlant : 'Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier !' Mais cinq jours plus tard, c'est lui qui ne voulait plus sortir", raconte Romane Serda.

Renaud adore ses enfants. "Il n'a jamais été aussi heureux qu'à la naissance de Lolita, en août 1980. Quand sa fille est arrivée, rien n'était trop beau, tout était possible. Parfois même un peu trop", a expliqué David, le frère de Renaud, à Paris Match.

Au moment du divorce, Romane Serda a le sentiment de devoir partager sa vie avec deux enfants. "Un à qui je dois tout apprendre, un autre de 55 ans qui demandait sans cesse que je m'occupe de lui, qui avait un besoin permanent d'être au centre de l'attention", déplore-t-elle aujourd'hui. À cette période, comme un ado qui quitte le nid, Renaud ne prévoit plus rien pour son avenir. "Comme souvent, il ne s'est occupé de rien. C'est moi qui ai trouvé son appartement à Paris, il n'a même pas voulu le visiter. C'est moi qui ai fait les cartons de son déménagement", énumère Romane Serda.

