Lolita Séchan "flippée" : La fille de Renaud victime d'usurpation d'identité

C'est une drôle de mésaventure qui est arrivée à Lolita Séchan pendant le confinement. Alors qu'elle se promenait au supermarché du coin avec sa fille Héloïse, 8 ans, la jeune femme a été stoppée dans son élan par un sombre inconnu. Face à elle, un jeune homme lui a expliqué qu'ils avaient échangé la veille sur une application de rencontres... ou presque, puisqu'elle n'est pas inscrite. "Il me dit si si, on s'est parlé au téléphone hier, sur AdopteUnMec, raconte-t-elle le 3 mai 2020. Je lui réponds que non, vraiment pas, je ne pense pas, puisque je n'ai jamais été là-dessus."

Le problème, c'est que le mystérieux célibataire disposait de détails troublants à propos de Lolita Séchan. Son nom, bien sûr, mais aussi, notamment, sa géolocalisation, son métier d'auteure illustratrice. "Toutes les infos n'étaient pas vraies, poursuit l'ex de Renan Luce. Mais c'était quand même assez proche de la réalité. Je commence à flipper. Et donc là, je réalise que j'ai quelqu'un qui se fait passer pour moi, qui a volé mon identité, et qui a créé un profil sur je ne sais quels autres réseaux de rencontres." Actuellement occupée à éduquer, divertir et rassurer sa fille en période de pandémie, Lolita Séchan avait autre chose à faire que de se rendre au commissariat. C'est donc avec humour qu'elle a préféré appréhender cette situation.

"La probabilité pour que le lendemain de cette conversation, ce mec qui cherchait des amis dans le quartier tombe sur moi au Franprix entre le rayon PQ et le rayon Kinder et serviettes hygiéniques lavables, ironise-t-elle. Ça m'a fait bien marrer. Mais je lui ai dit méfiez-vous, je pense que c'est une arnaque, ne donnez pas d'argent. La morale de l'histoire c'est que ça va me faire une réputation de ouf. Si ça se trouve, il y a une Lola Séchan qui se tape tous les mecs de l'Est parisien. Mais sinon, au-delà de la blague, faites quand même gaffe, ne vous faites pas dépouiller, je culpabiliserai un petit peu." Toujours est-il que la fille de Renaud envisage sérieusement de voir comment la loi pourrait intervenir en sa faveur, et ce, dès que le confinement sera levé...