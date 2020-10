Renaud hospitalisé : son frère David rassure et dévoile la vraie raison

Renaud, mal en point ? Alors que Midi Libre affirmait qu'il avait été hospitalisé à la clinique du Pic Saint-Loup, à Saint-Clément-de-Rivière, au nord de la ville de Montpellier, pour être opéré du coeur, il n'en est rien ! Son frère a pris la parole et a démenti.

Comme le rapporte le journal Le Figaro, David Séchan - le frère jumeau de Renaud Séchan - a rassuré les fans du chanteur. "L'artiste est allé voir des médecins pour un examen approfondi afin d'observer un emphysème", peut-on lire. Le site ajoute : "Le chanteur aurait subi une intervention à cause d'une maladie pulmonaire dans une clinique au nord de Montpellier, selon sa famille." Selon le frère de Renaud, il souffre d'un emphysème - qui touche les voies aériennes et entraîne une destruction de la paroi des alvéoles, créant ainsi une gène respiratoire - causé "par sa consommation abusive de tabac, soit l'équivalent de trois à quatre paquets par jour". Si le chanteur a mis la pédale douce sur l'alcool, son addiction de longue date, il a encore du mal à ranger ses cigarettes.

Renaud, qui avait fait un surprenant retour en musique avec le titre Corona Song, a multiplié les séjours à l'hôpital ces dernières années que ce soit pour se sevrer de l'alcool ou pour se faire plâtrer après une lourde chute. Heureusement, au quotidien, il peut compter sur deux anges gardiens pour l'aider et le soutenir. "On est très protecteurs avec lui, on lui remonte parfois les bretelles, on le protège, y compris de lui-même. Il serait mort si on n'était pas là. C'est pour ça aussi, je pense, que sa famille a confiance en nous", avaient confié ses deux assistants en 2019.

Nul doute que l'interprète des tubes Mistral gagnant, Les Bobos, Morgane de toi ou encore Laisse béton pourra aussi compter sur la visite de son ex-femme la chanteuse Romane Serda pour lui remonter le moral ou même de sa fille Lolita, laquelle a été touchée par le coronavirus et a eu du mal à s'en remettre.