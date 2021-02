Renaud "a trouvé une forme d'équilibre" : confidences de son ami et voisin Bénabar

Une chanson moquée sur la Toile au plus fort de la crise du coronavirus, des rumeurs persistantes sur sa santé, des deuils qui s'enchaînent... Le quotidien du populaire chanteur Renaud n'était pas très joyeux ces dernier mois. Mais à en croire Bénabar, malgré la peur de son confrère face au virus de la Covid-19, il remonte la pente physiquement et mentalement.

Interrogé par le journal Le Parisien pour la sortie de son nouveau disque, Bénabar a ainsi donné quelques nouvelles rassurantes de Renaud qu'il connait depuis des années. Les deux hommes ont d'ailleurs déserté Paris pour la province et se fréquentent régulièrement. "Il va bien, franchement. Quand je suis à Gordes [à environ une vingtaine de minutes de voiture de L'Isle-sur-la-Sorgue, NDLR], on se voit très souvent, car on est quasiment voisins et on a pas mal de potes en commun. On mange ensemble, on rigole, on chante des vieilles chansons. Il a connu des moments plus durs, j'ai l'impression qu'il a trouvé une forme d'équilibre. Même si, comme tout le monde, la période lui pèse", a ainsi raconté Bénabar. Aux dernières nouvelles, il était toujours aidé au quotidien par deux anges gardiens qui veillent sur lui...

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 aurait effrayé l'interprète des tubes Mistral gagnant, Morgane de toi, Toujours debout ou encore Laisse béton aujourd'hui âgé de 68 ans. En octobre dernier, son frère David Séchan donnait toutefois lui aussi des nouvelles rassurantes. "Il a repris le sport et les analyses sont bonnes. Ne reste plus qu'un seul problème : le tabagisme. Il a du mal à diminuer sa consommation. Il a des emphysèmes et c'est vrai que s'il fumait moins, cela pourrait plus facilement se résorber", disait-il à Télé Loisirs.

Renaud pourrait toutefois remonter brièvement sur Paris dans quelques semaines si les musées ouvrent leurs portes puisqu'une expo lui étant consacrée à la Philharmonie doit reprendre jusqu'en mai 2021.