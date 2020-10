Renaud "furieux" des rumeurs sur sa santé : Romane Serda met les choses au clair

Il a suffi d'un passage à la clinique du Pic Saint-Loup, près de Montpellier, pour lancer les plus folles rumeurs... Il y a quelques jours, Renaud est allé passer des examens médicaux "afin d'observer un emphysème", une maladie pulmonaire causée "par sa consommation abusive de tabac", comme l'a confirmé son frère jumeau David Séchan le 9 octobre 2020. Aujourd'hui, son ex-femme Romane Serda l'assure, l'artiste de 68 ans va bien et il est rentré chez lui, à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

En pleine promotion pour son premier ouvrage autobiographique, intitulé A la vie à l'amour (éditions Harper Collins), la chanteuse a accordé un entretien à Purepeople.com. L'occasion de mettre les choses au clair en ce qui concerne les rumeurs sur la santé de son ex-époux : "Tout le monde dit qu'il a subi une opération ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Il a juste été faire un check-up, et il en a profité pour arrêter de fumer quelques jours, pour essayer de ralentir en tous les cas. Il n'y a aucun problème, il est sorti." Selon Romane Serda, Renaud est décidé à ralentir sa consommation de cigarettes. "Il fumait quatre paquets par jour, il écrasait et il rallumait, donc c'était beaucoup, a-t-elle ajouté. Il a fait une petite pause et il va essayer de continuer."

Pas d'inquiétude à avoir, le chanteur va donc bien. Après l'avoir eu au téléphone "tous les jours", Romane Serda et leur fils Malone (14 ans) s'apprêtent d'ailleurs à aller le retrouver dans le Sud de la France dans quelques jours. Pour autant, les rumeurs sordides et commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux n'épargnent pas cette famille unie. Toujours auprès de Purepeople.com, la chanteuse a en effet confié que ces (fausses) informations alarmantes étaient "violentes" pour Renaud : "Lui qui est adoré, ça lui fait du mal. Il est furieux d'entendre des trucs pareils." Des rumeurs qui remontent jusqu'aux oreilles de leur fils Malone, dans la cour du collège : "Mon fils ne regarde pas les journaux. Il a parfois des copains qui lui disent des trucs à l'école et là, c'est super dur. Il dit :'Bah non, mon père va bien, il n'y a pas de problème.'" Le message est passé, Renaud va bien.

À la vie à l'amour, le premier livre de Romane Serda, paru le 7 octobre 2020 chez Harper Collins.