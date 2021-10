Gérard Lanvin quitté par sa femme pour Renaud : "Ils sont tombés amoureux..."

Gérard Lanvin a connu une folle histoire d'amour avec Dominique Quilichini avant que cette dernière ne le quitte... pour le chanteur Renaud ! La jeune femme divorce en 1980 de Gérard Lanvin, pour épouser, la même année, le chanteur. Le couple est devenu parent de Lolita Séchan avant de se séparer à cause des addictions de l'artiste. Interrogé sur ses rapports avec l'interprète de Docteur Renaud, mister Renard, - qui lui a quelque peu piqué sa femme -, Gérard Lanvin a fait des révélations à Sophie Davant et n'a pas tari d'éloges à son propos. "Mon histoire avec Renaud est assez facile. Pour moi, ça a été le poète d'une génération, j'ai adoré Renaud et je l'aime beaucoup", a-t-il confié sur les ondes de M Radio, samedi 23 octobre.

Heureux en ménage depuis près de 30 ans avec sa très discrète compagne Jennifer (Chantal Benoist de son vrai nom), avec qui il a eu deux garçons (Manu et Léo, 47 et 33 ans), l'acteur de 71 ans a expliqué qu'il n'en voulait absolument pas au chanteur. Tenant un discours plutôt philosophique et élogieux à l'attention de Renaud, il a déclaré : "Il a rencontré Dominique qui était ma femme à l'époque, ils sont tombés amoureux l'un et l'autre mais cela ne m'a jamais préoccupé."

"J'étais marié très jeune, je suis resté une dizaine d'années avec Dominique et qui a eu avec Renaud une vie heureuse. Ils se sont malheureusement séparés, la vie est comme ça. Mais encore une fois, j'ai jamais eu de problèmes avec Renaud, vraiment pas", a fait savoir le comédien, pas du tout rancunier à l'égard de son ex-femme.

Pourtant, Renaud et Gérard Lanvin se faisaient un peu la guerre à l'époque. Preuve en est que le papa de Lolita a écrit une chanson, Gérard Lambert, pour se moquer de l'acteur. "C'est qu'il a fantasmé sur ma vie de banlieusard à l'époque que Dominique lui a raconté", a commenté, amusé, le principal intéressé. La hache de guerre est bel et bien enterrée !