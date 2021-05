Gérard Lanvin installé au Maroc, un exil fiscal ? Il répond avec son franc-parler

Il ne faut pas chercher Gérard Lanvin trop longtemps ! L'acteur de 70 ans, connu pour sa belle gueule et son physique de déménageur en a marre qu'on le titille sur son départ au Maroc avec sa femme Jennifer. Invité dimanche 2 mai de l'émission 20h30, le dimanche, présentée par Laurent Delahousse sur France 2, il en a profité pour mettre les points sur les i.

Sans vraiment le lancer sur le sujet de son départ, Laurent Delahousse a expliqué que tout n'a pas toujours été facile pour Gérard Lanvin, même si son image d'acteur à succès pourrait laisser penser le contraire. C'est alors que l'acteur a décidé de prendre la parole pour dénoncer les accusations dont il fait l'objet : "C'est comme là, on m'a dit que des gens disaient : 'Ouais mais lui il ouvre sa gueule, mais il habite au Maroc, il ne paie pas d'impôts'".

"Je suis en France, donc je paye mes impôts en France"

Des rumeurs auxquelles, celui qui sort un premier album, Ici-bas, avec son fils Manu, a tenu à répondre de manière franche. "Je n'habite pas au Maroc, je vis entre le Maroc et la France, parce qu'on a besoin de chaleur, on est des gens du Sud. Et quand je ne travaille pas, je suis au Maroc, mais quand je travaille, je suis en France, donc je paye mes impôts en France", a-t-il assuré, avant d'ajouter : "Je dis ça pour tous ceux qui sont un peu obsédés par ce truc-là".

Une réponse sans ambiguïté qui vient mettre fin aux critiques qui accusent l'acteur de Camping d'être parti pour les mauvaises raisons. Des critiques qui proviennent généralement des réseaux sociaux, comme le laisse entendre Laurent Delahousse à son interlocuteur. "Moi je ne les regarde pas, les réseaux sociaux, donc ils peuvent baver sur moi, c'est pas mon problème, mais par contre j'ai des bruits qui arrivent", répond Gérard Lanvin.