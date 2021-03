Gérard Lanvin : Sa femme Jennifer la "taulière" à la maison, confidences cash

Du cinéma à la musique il n'y a qu'un pas que Gérard Lanvin a décidé de franchir comme d'autres avant lui. Il sortira un premier album intitulé Ici bas en mai prochain. Invité de Sud Radio, mercredi 10 mars 2021, l'acteur et désormais chanteur âgé de 70 ans a fait quelques confidences. Notamment sur son couple.

Pour faire la promotion de son album, Gérard Lanvin avait décidé de sortir un premier single intitulé Appel à l'aide - dont les fonds sont récoltés pour une association - lors de la journée des droits des femmes. Ce dernier prend le sujet des violences contre les femmes très à coeur, lui qui a été traumatisé par la mort de Marie Trintignant. Malgré sa génération et son fort caractère, il est tout sauf un macho comme le prouve sa vie de couple. "On a une taulière aussi qui nous remet en place, quand on commence à penser qu'on peut être quelque chose... Elle te dit simplement : 'Tiens, il y a la porte du garage qui marche plus, au lieu de nous casser les couilles, va la réparer !' Donc ça remet en place tout de suite, il y a une taulière à la maison !", a-t-il confié, en faisant référence à lui et son fils Manu, musicien qui a travaillé sur son album.

Cette arrivée dans la musique prête à sourire puisque Jennifer, la femme adorée de Gérard Lanvin a elle aussi mené une courte carrière de chanteuse disco ! Puis est venu le temps des enfants, du mariage, de la vie de couple... "Elle a refusé, alors qu'elle était chanteuse aussi, elle avait à l'époque fait des gros succès, ce cheminement particulier qui veut parfois vouloir absolument être connu, ou reconnu, peu importe !", a expliqué l'acteur de Camping. Mais il n'y a pas que Jennifer qui a préféré mettre de côté sa carrière. Parfois, Gérard Lanvin aussi a fait le choix de ne pas tourner continuellement pour profiter de sa vie de famille, lui qui est également le papa de Léo. Un choix qu'il n'a jamais regretté.