Gérard Lanvin marqué à jamais par le "massacre" de Marie Trintignant : "Ça a été d'une grande violence"

Gérard Lanvin n'a pas qu'une corde à son arc. Le comédien, également chanteur, avait fait ses premières armes pendant le confinement de l'année 2020 avec un titre dénonçant les violences conjugales accrues en cette période. Mais voilà qu'une version peaufinée, officielle de son Appel à l'aide a vu le jour, le 4 mars 2021, juste avant la Journée internationale des droits des femmes. "Ça doit nous interpeller, on ne doit plus rester insensible à tout ça, a-t-il expliqué au micro de RTL. On doit au minimum s'y intéresser, avertir les instances. Il ne suffit pas de rouler des mécaniques pour intervenir, il suffit simplement d'être très sensibles aux femmes, d'aimer les femmes, avoir cette priorité à les respecter."

Cette thématique est d'autant plus importante pour Gérard Lanvin qu'il a perdu une amie proche, en 2003, victime de violences conjugales. "Ça a été d'une grande violence quand j'ai appris la mort de ma copine Marie Trintignant, ce massacre, a rappelé l'acteur. Donc il est évident que l'on a tous été très sensibilisés. Ça fait près de vingt ans, ils disparaissent mais ils sont nos invisibles, ils restent présents." Les deux comédiens s'étaient rencontrés sur le tournage du film Les marmottes, d'Élie Chouraqui. Dix ans plus tard, hélas, celle qui interprétait Lucie à ses côtés mourrait sous les coups de son célèbre compagnon, le chanteur Bertrand Cantat.

En 2020, 90 féminicides ont été répertoriés par le ministère de la justice, selon Eric Dupont-Moretti, le gardien des sceaux. Un chiffre en baisse - 146 en 2019 - qui fait toujours froid dans le dos... et reste intolérable, pour Gérard Lanvin, qui tremble pour le futur de sa petite-fille de 11 ans. Père de deux enfants - Manu et Léo, nés de sa relation avec l'ancienne chanteuse disco Chantal Benoist -, il révélait effectivement, il y a quelques mois, être un véritable papi cool. "On s'entend très bien, s'émerveillait-il dans les colonnes du Parisien. Elle a un brin de folie elle-même. Ce sont nos métiers qui veulent ça. En plus avec Manu [son papa, NDLR], on vit dans la musique. On n'a pas une vie ordinaire. Il y a toujours un peu de oufferie. Du coup, la petite, elle nous a vus dingues et elle est avec nous comme une complice." Pour elle, comme pour les autres, la lutte continue...