Gérard Lanvin : Qui est sa femme Jennifer ? "Elle m'a fait homme et père"

En couple depuis près de quarante ans, Gérard Lanvin et sa femme Jennifer se sont mariés en 1984. Ancienne chanteuse de disco, Jennifer a commencé sa carrière au milieu des années 70. En 1976, elle sort son premier album Do It for Me, puis deux autres opus Le Film à l'envers et Ra-di-o stress en 1981 et enfin Via Dolce Vita en 1984. Jennifer se lance ensuite dans le cinéma et apparaît dans trois films : Figlio Delle Stelle (1979), Psy (1981) et Moi vouloir toi (1985).

Interviewé par le magazine Gala en 2011, Gérard avait accepté d'en dire un peu plus sur sa femme. "Ça fait trente-deux ans que ça dure. C'est Jennifer qui est responsable de notre longévité. Quand je suis chez moi, je suis heureux. Pourquoi j'irais m'ennuyer ailleurs, alors que j'ai mes enfants, ma petite-fille, et que le parcours a été magnifique avec Jennifer. Elle est attentive, complice, elle a accepté de me laisser libre", déclarait-il.

Père de deux enfants (Manu et Léo), l'acteur de 69 ans révélait tout l'amour qu'il éprouvait également pour ses fils. "Nos gamins nous font vivre des trucs géniaux. Si je vivais dans une famille qui m'ennuie, peut-être que j'aurais besoin de chercher ailleurs. Au-delà de ma femme, c'est à ma famille que je suis fidèle", révélait-il à Psychologies en 2014 avant d'ajouter : "Elle m'a fait homme et père, elle est ma complice. Ensemble, on est parti de rien pour arriver où l'on est aujourd'hui : pourquoi on se quitterait ?" Un amour éternel qu'ils vivent désormais au Maroc, puisque le couple s'est installé non loin de Marrakech.