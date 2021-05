Gérard Lanvin évoque sa relation particulière avec Renaud : "Il a épousé ma femme !"

Depuis de longues années, Gérard Lanvin est un homme comblé auprès de sa femme Jennifer (Chantal Benoist de son vrai nom), qui lui a donné deux magnifiques enfants : Manu (47 ans), mais aussi Léo (33 ans) qui vit au Brésil. Il est si heureux sa moitié qu'il lui dédie une chanson dans son nouvel album, Ici-bas. Celle-ci est baptisée Héroïne.

Il a été question de ce titre lors du passage de Gérard et Manu Lanvin sur le plateau d'On est en direct, sur France 2. Tous deux étaient là pour assurer la promotion d'Ici-bas, présenté dès le début de l'émission animée par Laurent Ruquier.

L'animateur, avec la pochette du disque en main, a rapidement fait un rapprochement entre Héroïne et une chanson de Renaud, Ma gonzesse. "Mon ami Renaud...", a d'abord réagi Gérard Lanvin. Pour Laurent Ruquier, le titre Entre le dire et le faire aurait également pu être chanté par Renaud, de par l'écriture de la chanson, ce que Manu Lanvin a confirmé. "Renaud, j'ai été très proche de lui, pour plein de raisons... Il a épousé ma femme !", a rappelé Gérard Lanvin. Un commentaire qui n'a pas manqué de faire rire Laurent Ruquier et Apolline de Malherbe, également invitée hier soir. "C'est sur que ça rapproche", a lancé la journaliste de RMC. Gérard Lanvin a ensuite apporté une précision qui a son importance, Renaud a écrit Ma Gonzesse pour Dominique, alors que Laurent Ruquier pensait que c'était pour celle qui l'avait par la suite remplacée dans le coeur de Renaud.

C'est en 1975 que Dominique Quilichini est tombée sous le charme de l'interprète de Mistral Gagnant, alors qu'elle était encore mariée à Gérard Lanvin. David Séchan, l'un des frères de Renaud, était revenu en octobre dernier sur cette fameuse histoire auprès de Paris Match. "C'est en lui écrivant des chansons d'amour qu'il la séduit" racontait-il à nos confrères. "Des trucs qu'il pond en un quart d'heure sur un coin de table. Dominique était mariée à Lanvin, qui ne voulait pas divorcer. Mais Renaud s'est battu pour elle. Et Lanvin se métamorphose en Gérard Lambert dans ses chansons", s'était rappelé David, évoquant ici la chanson Les Aventures de Gérard Lambert.

Après leur coup de foudre, Dominique et Renaud se sont mariés en toute discrétion le 1er août 1980. Huit jours plus tard, le chanteur est devenue papa d'une petite Lolita, aujourd'hui âgée de 40 ans. Dominique Quilichini a ensuite vu son homme sombrer dans l'alcoolisme et a fini par le quitter vingt-cinq ans plus tard, malgré tout l'amour qu'elle lui portait.