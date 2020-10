Renaud : Comment il a réussi à piquer la femme de Gérard Lanvin

Cette semaine dans Paris Match, on pouvait découvrir un portrait consacré à Renaud. Nos confrères retracent sa vie, aidés par David, son frère et Romane Serda, son ancienne épouse et éternelle complice. Le portrait revient notamment sur le premier amour du chanteur, Dominique Quilichini. Nous sommes en 1975 lorsqu'il "tombe raide dingue amoureux" de cette femme pourtant mariée à Gérard Lanvin.

Leur combat pour Dominique Quilichini lancera une véritable guerre artistique entre les deux hommes. Mais Renaud sortira vainqueur. "C'est en lui écrivant des chansons d'amour qu'il la séduit", racontent nos confrères. "Des trucs qu'il pond en un quart d'heure sur un coin de table. Dominique était mariée à Lanvin, qui ne voulait pas divorcer. Mais Renaud s'est battu pour elle. Et Lanvin se métamorphose en Gérard Lambert dans ses chansons", se rappelle David, évoquant ici la chanson Les Aventures de Gérard Lambert.

Ce sont bien les jolis textes de Renaud qui l'ont séduite, surtout la chanson Manu, celle qui témoigne de la "tristesse d'un homme qui attend désespérément celle qu'il aime". "La chanson bouleverse Dominique. Après avoir longtemps hésité, la jeune comédienne fait le grand saut. Elle quitte un Gérard Lanvin blessé et meurtri pour Renaud", expliquait David Séchan dans le documentaire Renaud, au nom du père (W9), en novembre 2019.

Dominique et Renaud se marient en toute discrétion, le 1er août 1980. Huit jours plus tard, le chanteur devient papa d'une petite Lolita, aujourd'hui âgée de 40 ans. Dominique Quilichini aura ensuite vu son homme sombrer dans l'alcoolisme et, malgré son amour, elle le quitte après vingt-cinq ans. Même après leur divorce, elle restera proche du chanteur et l'aide encore aujourd'hui.

