Renan Luce "sonné et accablé" par sa rupture avec Lolita, fille de Renaud : "Tout s'arrête autour de moi"

Renan Luce n'est pas qu'un chanteur. L'artiste de 42 ans a plusieurs cordes à son arc dont celle d'auteur. Ce mercredi 12 octobre, il a publié son tout premier livre, Une famille inquiète, paru aux éditions Flammarion. Un recueil dans lequel il évoque son clan, de ses parents, son frère et sa soeur, atteinte d'une malformation génétique, en passant par la propre famille qu'il a construite avec Lolita Séchan, fille de Renaud à laquelle il a été marié pendant sept ans et grâce à qui il est devenu papa d'une petite fille, Héloïse, née le 3 août 2011.

L'histoire était à leur image, aussi solide que simple et belle. Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, Renan Luce et Lolita prennent la décision de divorcer en 2016. Si la fille de Renaud a déjà fait des confidences au sujet de leur rupture, le chanteur s'était quant à lui privé de tout commentaire jusqu'à l'idée du livre. Vivre une séparation n'est pas toujours délicat. Certains, dont la décision est prise d'un commun accord, arrivent à accorder leurs violons. Ce que les parents d'Héloïse ont réussi à faire. Mais cela ne veut pas dire que la séparation n'est pas douloureuse.

"Je suis sonné par ma séparation. La sachant nécessaire et peut-être salvatrice, je la vis néanmoins avec beaucoup de tristesse et la sensation que tout s'arrête autour de moi", précise Renan Luce. Réaliser que la vie n'allait plus être la même a été un long processus pour lui : "Passée la courte impression de liberté retrouvée, je m'accable de n'avoir pas su garder vibrant un amour précieux. Ce fut une belle histoire. J'essaie aujourd'hui de m'accrocher à cette idée qu'on a vécu et qu'on vit toujours une belle histoire même si, aujourd'hui, on la vit toujours mais d'une autre manière. Mais elle est toujours aussi jolie."

Si l'histoire est toujours d'actualité, c'est parce que Lolita Séchan et Renan Luce ont réussi ce que beaucoup échouent : maintenir du lien et une affection sincère l'un envers l'autre, sans rancoeur, rancune ou amertume. Lolita Séchan confiait elle-même que tout arrêter et prendre des distances n'étaient pas vraiment possible : "Le lien est indéfectible. On est comme ça dans la famille, on ne sait pas couper les liens." Et ce n'est sûrement pas le nouveau chéri de Lolita qui viendra rompre le charme de cette magie familiale...