Renaud - Le coup de gueule de sa fille Lolita Séchan : "Je ne suis pas psy"

La semaine dernière, Lolita Séchan donnait innocemment des nouvelles rassurantes de son père Renaud. Face à de nombreux fans inquiets en cette pandémie de coronavirus, la jeune femme de 39 ans expliquait qu'il était " à l'abri dans [ma] maison d'enfance, dans la nature, et se fait juste chier comme un rat mort". Une petite phrase amusante qui a eu des conséquences désastreuses pour elle.

Sur Instagram, Lolita Séchan a publié une longue série de stories, où elle pousse un coup de gueule contre ces fans qui lui demandent incessamment des nouvelles de son papa ou de lui faire passer un message. "Il s'en branle totalement d'internet et tout le tralala (...) Ce que je vous transmets sur mon père, ce sont des choses que je choisis de transmettre. Ça implique qu'il y en a un millier d'autres que je ne partage pas. (...) Ça n'implique pas que j'aime recevoir vos messages alarmistes sur sa santé ou l'alcoolisme. Ce sont des choses intimes. Chacun travaille et combat dans l'intimité, et chaque cas est particulier. Je ne suis pas psy. Ni la vôtre. Ni la sienne. J'ai ma propre psy", s'est-elle insurgée.

Lolita Séchan modère ensuite ses propos, disant qu'elle reçoit de l'amour de la part de ses abonnés comme de son père. "Nous devons tous apprendre à nous protéger dans ce monde où la frontière entre l'intime et le public est plus que floue. (...) Honnêtement, ce que ce papa m'a collé sur les épaules n'est pas bien lourd à côté de l'amour par procuration que je reçois aussi. Donc bisous", conclut-elle.