"Ne pas voir grandir mes enfants..." : Renaud, addict à la cigarette, se confie sur ses angoisses

On aurait pu croire qu'à presque 70 ans, après de nombreuses épreuves traversées et pas mal de galères surmontées, Renaud serait prêt pour une retraite bien méritée... mais pas du tout : le "chanteur énervé" revient ce vendredi avec un nouvel opus de reprises de standards de la chanson française. Avec sa voix éraillée par les abus d'alcool et de cigarettes, le chanteur raconte tous les textes différemment, leur donnant une poésie et une nostalgie inédite.

La nostalgie, la mélancolie, voilà deux traits qui habitent Renaud depuis longtemps. Le chanteur en est conscient, comme il l'a confié dans les colonnes du journal Le Parisien ce vendredi 6 mai 2022 : la dépression qu'il a connue plusieurs fois le guette encore aujourd'hui. Et notamment au travers d'angoisses à propos de ses deux enfants, Lolita, 41 ans et Malone, bientôt 16 ans. Un "stress" de "la perte de l'enfance", de "l'angoisse de vieillir" et de "ne pas voir grandir [s]es enfants" qui le pousse dans la cigarette à outrance, tout en sachant que cela abîme grandement sa voix.

Mais plus dans l'alcool : sobre depuis un an et demi, le chanteur n'a plus l'intention de sombrer. Pour ses enfants, justement, dont il est très proche. "Ma fille Lolita est une vraie femme à 41 ans", raconte-t-il. "Malone, qui va avoir 16 ans le 14 juillet s'est remis au piano, il joue 'Mistral Gagnant', j'adorerais enregistrer un jour avec lui". Le jeune homme, très discret, vit une adolescence loin des photographes mais semble toutefois nouer des liens profonds avec son papa, lui qui avait assez mal vécu les descentes aux enfers successives du chanteur.

Raison pour laquelle celui-ci cherche désormais d'où cette mélancolie peut venir, pour enfin, peut-être, s'en débarrasser. "J'ai fait plusieurs thérapies pour comprendre d'où vient ma mélancolie. Je suis une psychothérapie en ce moment, la psy est très sympathique, mais elle n'a pas encore réussi à trouver. Mes copains non plus. Mais ça va aller", rassure-t-il.

En attendant, on retrouvera Lolita à ses côtés le 10 mai, lors d'une émission spéciale diffusée sur France 2 : à la veille des 70 ans du chanteur, de nombreuses personnalités viendront lui rendre hommage en interprétant ses plus belles chansons.