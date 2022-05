Renaud angoissé par la mort, obsédé par le temps qui passe : "Ça pique grave..."

C'est le dernier jour du reste de ma vie

Pour célébrer ses 70 ans comme il se doit, Renaud apparaîtra sur France 2 le mardi 10 mai 2022 dans un programme Joyeux anniversaire Renaud qui lui est consacré. Il y interprétera ses grands classiques, Mistral Gagnant, Dès que le vent soufflera, prouvant que le temps n'a, en rien, entaché ses facultés artistiques. "Sa voix est mieux qu'elle n'a été, confirme Anne Marcassus, la productrice du programme, à Télé Loisirs. Ce n'est pas un grand bavard, mais, après le show, il m'a fait part de ses émotions, il a voulu récupérer des numéros pour appeler des artistes et les remercier. Il était heureux."

Pour autant, le sablier qui coule reste une peur permanente. Une donnée qui le ronge au quotidien. "C'est toujours une angoisse, regrette-t-il sur RTL. Chaque jour, je me lève et je me dis : c'est le dernier jour du reste de ma vie. Le tout doublé d'une paranoïa à toute épreuve." S'il a laissé tomber l'alcool et a fortement réduit sa consommation de cigarettes, Renaud conserve quelques inquiétudes, malgré une santé de jeune homme. La perte de l'enfance reste une douleur pour l'artiste, tout comme l'angoisse de vieillir et celle de ne pas voir grandir ses deux enfants, sa fille Lolita, 41 ans, son fils Malone, 16 ans le 14 juillet prochain, ainsi que sa petite-fille Héloïse, fruit des amours de Lolita et de son ex Renan Luce...