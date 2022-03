Renaud : De retour avec un nouveau clip bouleversant, en compagnie d'un célèbre acteur !

On l'attendait depuis trois ans : Renaud est enfin de retour ! Son nouvel album, composé de reprises, s'annonce d'ailleurs absolument superbe. Intitulé Métèques, celui-ci contiendra des chansons de Georges Brassens, Bourvil ou Georges Moustaki, interprétées par la voix si éraillée du "chanteur énervant", comme il se surnommait lui-même à ses débuts.

Si l'album ne sortira que le 6 mai, un premier extrait a déjà été dévoilé, dans lequel le chanteur reprend Si tu me payes un verre, de Serge Reggiani. Cet air si mélancolique, sorti en 1975, colle parfaitement à la voix et à l'histoire de son nouvel interprète, assez bouleversant. Et le clip est tout aussi touchant, avec la présence d'un grand acteur français.

En effet, Renaud a demandé à Jean-Paul Rouve de venir jouer avec lui dans son clip. Les deux hommes, attablés, partagent un verre pendant les trois minutes de la chanson aux paroles bouleversantes, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un homme seul qui cherche de la compagnie dans un café. "Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout /Tu seras mon ami au moins quelques secondes / Nous referons le monde, oscillants mais debout", chante l'interprète de Mistral Gagnant, accompagné d'un piano. Son interlocuteur, en face, ne dit pas un mot mais l'échange de regards est absolument bouleversant. Le choix de Jean-Paul Rouve ne doit absolument rien au hasard puisque tous deux sont des amis très proches depuis de longues années.