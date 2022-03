Renaud : Grandes annonces pour le chanteur à la voix "beaucoup moins rocailleuse"

En septembre 2021, lors de la visite de la Putain d'exposition que lui consacrait la Philarmonie, à Paris, Renaud avait annoncé avoir débuté l'enregistrement de son nouvel album. Celui-ci a à présent un nom et surtout une date de sortie.

Dans son édition du samedi 19 mars 2022, Le Parisien révèle que Le Métèque - composé uniquement de reprises de chansons françaises - sera disponible le 6 mai, soit cinq jours avant les 70 ans de Renaud. A l'origine, l'opus aurait dû sortir le mois dernier, alors qu'il a été bouclé en fin d'année dernière. Mais les délais de fabrication des CD, et surtout des vinyles, sont responsables de ces quelques semaines de retard.

Mais qu'importe, les très nombreux fans de Renaud auront la joie de l'entendre reprendre Le Métèque de George Moustaki mais aussi des titres de Françoise Hardy, Yves Montand, Bourvil, Hugues Aufray, Jacques Higelin... Et bon nombre d'auditeurs pourraient être surpris par la voix de leur idole. "Sa voix est meilleure, beaucoup moins rocailleuse que sur le précédent album", a-t-on fait savoir au Parisien. Conséquence du changement de l'hygiène de vie de Renaud, qu'il avait lui-même évoqué en septembre dernier. "J'ai éliminé la clope, je suis passé de soixante par jour à quinze. Je suis accro à la vapoteuse. Et j'ai arrêté définitivement l'alcool depuis six mois [il a plusieurs fois fait des tentatives de sevrage, NDLR]. Je suis un homme neuf. J'ai juste un problème de muscle dans le dos, qui m'oblige à m'asseoir régulièrement", avait précisé l'interprète des tubes Laisse béton et Mistral gagnant au Parisien, à l'époque.

Pas de scène, pas de tournée, mais...

Renaud l'a déjà dit, il ne remontera plus sur scène. Le papa de Lolita (41 ans) et Malone (15 ans) ne s'en sent plus la force et se considère à la retraite. Mais pour accompagner la sortie de son nouvel album et fêter ses 70 ans, le chanteur a accepté d'enregistrer une émission en prime time, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2016.

Le Parisien révèle que cette soirée spéciale Renaud sera diffusée sur France 2, très probablement le 30 avril ou le 7 mai, qu'elle sera produite par DMLSTV, la société d'Anne Marcassus et de Mathieu Vergne (marié à Ophélie Meunier). L'enregistrement est prévu pour le 5 avril prochain au Dôme de Paris.