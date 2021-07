Renaud : Sortie inattendue avec Jean-Paul Rouve... un acteur les chambre !

Discret depuis les moqueries suscitées par sa très surprenante chanson Corona Song, le populaire chanteur Renaud vit tranquillement sa vie dans le Sud de la France. Mais, loin de broyer du noir tout seul, il peut compter sur les copains pour le divertir.

Ce vendredi 9 juillet 2021, c'est l'acteur Jean-Paul Rouve qui a donné des nouvelles, à sa façon, de Renaud, dont on sait la santé toujours fragile notamment à cause de ses problèmes avec l'alcool. Le héros des Tuche a posté une photo sur son compte Instagram le montrant à la manoeuvre dans un canoë avec son chien, un ami et le chanteur dans son dos ! Une petite escapade à la fraîche, dans le Lubéron (Vaucluse) ; l'interprète des tubes Laisse béton, Mistral gagnant ou encore Morgane de toi habite la plus grande partie de l'année à l'Isle-sur-la-Sorgue. "Avec Renaud, Pierrot et Gtro vive les vacances au bord de l'eau #renaud #lescopains", a commenté Jean-Paul Rouve dans la légende de sa photo. Une inattendue sortie entre potes alors qu'on a plus l'habitude de voir Renaud taquinant les boules à la pétanque.

La photo a généré un flot de commentaires dont un, gentiment moqueur, de l'acteur et réalisateur Maurice Barthélemy - complice de Jean-Paul Rouve dans la troupe des Robin des Bois - qui a écrit : "Tu as bien fait de mettre un gilet dans une eau à 30 cm de profondeur."