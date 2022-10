Renaud et sa jeune compagne Cerise, veste de motard et cheveux ébène : baisers, match de foot... le duo complice

Renaud, 70 ans, et fou amoureux. Depuis quelques semaines, le père de Lolita, fruit de ses amours passés avec Dominique Quilichini, et Malone, fils de Romane Serda, est tombé sous le charme d'une femme plus jeune que lui. Soigné de sa vilaine addiction, il semble pouvoir réécrire un beau chapitre à son histoire. Les deux ne se séparent plus et s'il est désormais installé à Paris pour elle, ils s'offrent aussi des escapades romantiques loin du tumulte parisien. Ainsi, Renaud et Cerise, le prénom de l'heureuse élue, sont partis à Trentemoult. Le couple ne s'est pas du tout caché.

Durant ce séjour, ils ont ainsi été aperçus sur la butte Sainte-Anne ou dans les boutiques de l'Île de Nantes. Mais aussi flânant sur un banc, place Choimet, pour partager quelques baisers, ou des discussions sans fin, rapporte Ouest France. Renaud et Cerise sont revenus plus d'une fois à Trentemoult puisqu'ils ont même logé dans un Airbnb. Dans ce hameau pittoresque, aux maisons colorées et aux jardins plantés de palmiers, les amoureux se sont créés des souvenirs à deux. La Bouguenaisienne a rendu le chanteur fou d'amour, comme s'il était encore un adolescent.

Des baisers sur un banc public

Nos confrères relatent le récit de Christiane, contrôleuse sur le Navibus qui relie Trentemoult au pied de la butte Sainte-Anne, qui a croisé l'interprète de Mistral Gagnant à plusieurs reprises en septembre, en semaine. "Il prenait le bateau pour traverser la Loire, mais cela fait déjà quelques jours que je ne le vois plus", a-t-elle indiqué. Renaud et sa jeune compagne Cerise sont ainsi allés sur l'autre berge, à Nantes. Sur cette île, ils ont fait une halte à la Grue jaune, mais aussi dans l'usine LU. Lorsqu'il s'est posé à certains cafés, Renaud a créé la surprise chez un grand nombre de propriétaires. C'est le cas de Guillaume, patron de Chez Monsieur Jules. Et si certains commerces sont déjà déçus de ne pas avoir vu Renaud et Cerise, il semble assez sûr que le couple s'offrira de nouveaux moments de bonheur là-bas.

En veste de motard, la belle brune matche avec son amoureux

Enfin, Renaud et sa nouvelle compagne Cerise ont assisté au match de football de Ligue Europa entre le FC Nantes contre Qarabag (2-1) FK à Nantes, le 27 octobre 2022. La Nantaise, chevelure ébène et veste en cuir de motard, semblait très complice avec son amoureux en tribune. Quant à Renaud, qui est tombé "raide dingue", il semble n'être jamais allé aussi bien. "Changement de coupe, barbe taillée, kilos en moins", l'amour se lit sur son nouveau look.