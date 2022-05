Renaud, 70 ans et en forme : apparition surprise du chanteur au côté de son ex Romane Serda

Renaud est de retour ! Alors qu'on a longtemps pensé que sa carrière était sur la fin, le chanteur a retrouvé sa place dans les bacs le 6 mai dernier en sortant son nouvel album intitulé Métèque et composé de reprises en treize pistes. Renaud prouve ainsi qu'il n'a pas dit son dernier mot, après avoir longtemps été dévoré par ses addictions. Une période qui est derrière lui depuis un an et demi. "Je ne bois plus une goutte d'alcool. J'en suis particulièrement satisfait", a-t-il récemment confié sur RTL.

C'est donc apaisé qu'il a passé le cap des 70 ans le 11 mai 2022 et surtout bien entouré. En effet, Renaud a notamment pu compter sur la présence de Romane Serda, son ex-femme avec qui il est resté très proche. La jolie blonde de près de vingt ans sa cadette a donc fêté cet anniversaire important avec lui et sur Instagram, elle a partagé une photo de ce moment heureux. "70 ans ! Anniversaire en famille. Je suis heureuse de ce que nous sommes toujours aujourd'hui. Paisibles, unis", a-t-elle légendé sous une image d'elle et Renaud, complices et leurs mains serrées l'une contre l'autre.

Les internautes ont été ravis de voir ce duo reformé le temps d'une photo. Et surtout, la bonne apparence et la forme retrouvée de Renaud semblent les avoir rassurés.