Renaud sobre... mais rongé par ses addictions : "Je fume toujours comme un pompier"

Certains pensaient qu'il ne sortirait plus jamais d'album. Et pourtant, le vendredi 6 mai 2022, Renaud contredira les mauvaises langues en signant son grand retour dans les bacs avec un opus inédit, très attendu, intitulé Métèque - composé de reprises et de souvenirs en treize pistes. Jacques Higelin, Serge Reggiani, Georges Moustaki, Yves Montand et bien d'autres font partie de ce programme d'exception. C'est un joli cadeau pour le public, bien sûr, mais aussi pour l'artiste, lui-même, qui célèbre l'anniversaire de ses 70 ans le 11 mai prochain.

Depuis un an et demi, je ne bois plus une goutte d'alcool. J'en suis particulièrement satisfait

Voilà des années que Renaud Séchan parcourt les scènes françaises pour déverser son phrasé sans filtre. Sa carrière a parfois été rythmée par des pépins, dont quelques addictions qui ont malmené son parcours en de rares occasions. Heureusement, cet épisode de sa vie est derrière lui, comme il l'a expliqué avec joie sur les ondes de la radio RTL. "Depuis un an et demi, je ne bois plus une goutte d'alcool, assure l'ex de Romane Serda à Steven Bellery. J'en suis particulièrement satisfait. Par contre je fume toujours comme un pompier. Mais je suis passé de quatre paquets par jour à un paquet."