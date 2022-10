Renaud de nouveau amoureux d'une femme plus jeune : "barbe taillée, kilos en moins", il a changé

Le chanteur Renaud a connu de belles romances. Dans les années 1970, il est tombé amoureux de Dominique Quilichini... alors déjà mariée à l'acteur Gérard Lanvin. Elle est néanmoins devenue sa compagne et mère de sa fille, Lolita, née quelques jours après le mariage des amoureux. Puis, il y a eu aussi Romane Serda, auteure et musicienne qui a partagé sa vie avant que la fin de leur belle histoire d'amour ne soit gâchée par l'alcoolisme du chanteur. Mais désormais, l'artiste va mieux et serait même prêt à ouvrir de nouveau son coeur à l'amour. Il avait notamment confié être récemment tombé amoureux, au JDD le 8 mai dernier.

C'est Paris Match, ce mercredi 19 octobre, qui revient sur cette histoire. "À 70 ans, il tombe amoureux", peut-on lire. Il est en effet tombé "raide dingue d'une femme plus jeune que lui", comme le précisent nos confrères. De nouveaux détails qui s'ajoutent aux confidences de Renaud, faites au JDD le 8 mai. En parlant de tomber amoureux, l'interprète de Mistral Gagnant avait révélé : "Eh oui, ça m'arrive encore, pas plus tard que la semaine dernière. Mais elle veut qu'on reste copains. C'est déjà bien, l'amitié, c'est plus fort que l'amour." Nos confrères de Paris Match affirment donc qu'il s'agit d'une femme plus jeune. Mais cette histoire reste donc une belle amitié.

Métamorphosé par l'amour

Néanmoins, s'il a l'air accepter les choses, le père de Lolita et Malone a décidé de rester à Paris, ce qui semble être lié à ce coup de coeur. Paris Match écrit ainsi : "Quand il annonce à sa maison de disques que, 'finalement, il se sent mieux à Paris que dans le sud', tout le monde comprend que quelque chose a changé." Un de ses proches confie : "Il n'est pas retourné à L'Isle-sur-La-Sorgue parce qu'il espérait que cette histoire marche." Et dans son quartier de Montparnasse, il apparaît alors changé par ce coup du sort. "Changement de coupe, barbe taillée, kilos en moins", apprend-on. Alors histoire d'amour ou d'amitié, cette nouvelle relation semble quoi qu'il en soit lui faire le plus grand bien.