Renaud fête ses 70 ans sur France 2 : grand retour sur scène, sa fille Lolita présente et fière

Un bel hommage pour un grand artiste : ce mardi 10 mai 2022, France 2 a décidé de consacrer sa soirée au chanteur Renaud, à l'occasion de la sortie de son nouvel album et de ses 70 ans. Si tous ses amis ont bien sûr tenu à être présents, il y a une personne qui ne pouvait sûrement pas louper ce grand événement : Lolita Séchan ! À 42 ans, la fille aînée de Renaud était dans le public, soutenant son célèbre papa comme elle le fait depuis de nombreuses années.

Née des amours du chanteur et de Dominique Quilichini (ex-compagne de Gérard Lanvin), Lolita n'a jamais laissé tomber son père, même lorsque celui-ci était au plus mal. Dans ses dépressions et ses abus, elle a toujours été là, supportant parfois d'ailleurs assez mal les questions un peu déplacées d'internautes trop curieux. Lorsqu'en 2020, elle avait accueilli son père chez elle pendant le confinement, elle avait été obligée de remettre les choses au clair sur Instagram.

"Ce que je vous transmets sur mon père, ce sont des choses que je choisis de transmettre", avait-elle écrit. "Ça implique qu'il y en a un millier d'autres que je ne partage pas. Ça n'implique pas que j'aime recevoir vos messages alarmistes sur sa santé ou l'alcoolisme. Ce sont des choses intimes". Une mise au point nécessaire pour celle qui a toujours été très discrète, préférant se tourner vers le dessin que vers la chanson. Une carrière très différente de celle de son père, même si elle leur trouve quelques points communs, dont "l'anxiété", comme elle l'avait confié au magazine Gala.

"Toute ma vie, j'ai entendu mon père, puis Renan (NDLR : Luce, son ex-mari et père de sa fille Héloïse) dire : 'Je n'y arriverai jamais, je suis vide, je n'arriverai plus jamais à faire d'album'. Maintenant, c'est moi qui le pense !" avait-elle expliqué avec humour. Une anxiété difficilement vécue par Renaud, qui a souvent noyé son chagrin dans ses excès, même si la situation s'améliore aujourd'hui, comme il l'avait confié au journal Le Parisien la semaine dernière.

De retour en forme pour ses enfants

Sobre depuis un an et demi, le chanteur cependant avait parlé de son angoisse de "ne pas voir grandir [s]es enfants" qui le pousse dans la cigarette à outrance, tout en sachant que cela abîme grandement sa voix. Mais pour Lolita, son inspiration depuis quarante ans, il serait prêt à tout ! Après lui avoir écrit quelques unes de ses plus belles chansons (Morgane de toi, Mistral Gagnant, Il pleut...), il s'est fait vacciner contre le Covid-19 pour elle et la considère vraiment comme un pilier. Pendant la soirée, une archive du moment de sa naissance sera d'ailleurs dévoilée en exclusivité !

Et elle ne sera pas la seule présente pour lui : son ex-mari Renan Luce sera évidemment de la partie, tout comme Jean-Louis Aubert, Jean-Paul Rouve ou encore Calogero et Zaz. En revanche, son fils Malone, 15 ans, ne sera pas présent, lui qui n'apparaît jamais dans les médias.