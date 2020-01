Éric Cantona et Tomer Sisley : Avec leur femme pour soutenir le Sidaction

Parce qu'ils habitent au Portugal, Éric Cantona et sa femme Rachida Brakni se sont fait plus rares dans les soirées parisiennes. Mais l'ancien footballeur de 53 ans et l'actrice et metteuse en scène de 42 ans étaient présents à la 18e édition du Dîner de la mode du Sidaction organisé le jeudi 23 janvier 2020 au au Pavillon Cambon Capucines – Potel et Chabot, situé dans le 1er arrondissement de Paris.

Le couple s'est montré particulièrement complice pour ce grand événement caritatif qui a conclu en beauté la Fashion Week Haute couture de Paris marquée par le dernier défilé de Jean Paul Gaultier. En look casual chic avec un jean, un pull à col roulé et un long manteau, Éric Cantona a posé enlacé avec sa femme, habillée d'une longue robe à fleurs.

Le Dîner de la mode pour le Sidaction a attiré de nombreux couples. Le chanteur et coach de The Voice (TF1) Pascal Obispo et sa femme Julie Hantson, ravissante en babydoll décolletée, mais également l'acteur Tomer Sisley et son épouse Sandra. Toujours très tactiles, les amoureux n'ont pas dérogé à la règle cette fois-ci encore. Tandis que le comédien au casting de la série Messiah (Netflix) a opté pour un look très sobre composé d'un costume et d'une chemise noire, sa femme s'est montrée plus audacieuse dans une robe à manches courtes au décolleté plongeant.

Inès de la Fressange et son compagnon Denis Olivennes, Yarol Poupaud et sa compagne Caroline de Maigret, Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) et son compagnon Diego El Glaoui, le prince Joachim de Danemark et la princesse Marie de Danemark étaient les autres couples de la soirée.

Tous ces invités ont eu le plaisir de déguster un dîner concocté par le duo composé d'Amandine Chaignot, cheffe du restaurant Pouliche, et de Christelle Brua, cheffe pâtissière du palais de l'Élysée et meilleure cheffe pâtissière de restaurant au monde 2018.

La 18e édition du Dîner de la mode du Sidaction a permis de récolter 780 000 euros entre les ronds de table et la tombola. Line Renaud, vice-présidente du Sidaction, a également lancé un vibrant appel "pour entretenir le feu sacré dans la longue guerre contre le VIH".