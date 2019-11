Sandra Sisley, deux ans de mariage avec Tomer : "Merci d'être ce mari fabuleux"

Il y a des dates qui marquent plus que d'autres, et lorsqu'il s'agit de la puissante histoire d'amour qui unit Tomer Sisley à Sandra, tout est une question de chronologie. À commencer par celle du 25 novembre 2017, date où le couple s'est marié, vingt années après leur première rencontre. Ce lundi, c'est donc avec une certaine émotion que l'organisatrice de soirées a rendu hommage à l'homme de sa vie pour leurs noces de cuir.

"Il y a 20 ans à Cannes en mai 1999 nous nous rencontrions.... 1 an d'amour fou suivit cette rencontre... Puis nous nous sommes séparés pour mieux nous retrouver le 12 mai 2016 à Cannes dans ma Suite Sandra And Co pour ne plus jamais nous quitter... et c'est le 25 novembre 2017 que nous avons scellé cette incroyable histoire d amour en nous mariant pour le meilleur et pour le pire mais surtout pour le rire... C'était écrit, c'est notre histoire, celle qui a changé nos vies pour toujours...", a tendrement écrit Sandra Sisley sur Instagram, tout en partageant une photo tirée de leur mariage.

La mère de famille de 46 ans a même cité le poète français Théophile Gautier : "Nous devions nous aimer, c'était écrit là-haut. Les âmes soeurs finissent par se trouver quand elles savent s'attendre." Elle consacre ensuite de si jolis mots à Tomer, cet homme "qui a tout réparé". "Je t'aime je ne savais pas qu'une seule personne pouvait tout changer... Merci d'être ce mari fabuleux, ce père inspirant, ce beau-père unique et cet homme qui a tout réparé, tout reconstruit sans peur sans doute avec la force immense de l'amour sincère et absolu sur les ruines de la femme courageuse mais détruite que j'étais. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Voilà", écrit-elle.

Un message qui se conclut par une pensée pour "toutes les femmes qui souffrent et qui se battent pour leur vie, pour celle de leur enfant.... celles qui veulent croire que le bonheur va venir ou revenir..." Sandra Sisley a reçu des centaines de messages de félicitations. Sabrina Ouazani, Laurie Cholewa, Malika Ménard, Daphné Burki, Aure Atika ou encore Elodie Frégé lui ont adressé leurs félicitations.