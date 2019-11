Tomer Sisley, tendres confidences sur Sandra : "C'est un soleil"

On le sait, entre Sandra et Tomer Sisley, c'est l'amour fou. Respectivement roi et reine des soirées parisiennes, ils apparaissent souvent enlacés et fusionnels. Une relation intense que certains peuvent suivre depuis le compte Instagram de la jolie brune, qui publie régulièrement de jolies images de son couple. C'est précisément sur ce sujet que Tomer Sisley a été questionné par nos confrères du Parisien, jeudi 21 novembre 2019.

"On m'en parle de plus en plus, je ne suis pas beaucoup sur Instagram, mais c'est sûr que la star dans la famille, c'est elle [Sandra, NDLR]. Elle fédère les gens, c'est un soleil", confie tendrement l'acteur, venu faire la promotion de la saison 2 de Balthazar (TF1). Dans le même entretien, il révèle le régime drastique auquel il s'est religieusement plié pour avoir la musculature de rêve qu'il arbore dans la série. "Soyons clairs, j'adore bouffer, je déteste la musculation et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les Kinder. Je dois faire très attention et c'est particulièrement contraignant pour moi. Dans les périodes plus dures, je peux manger 40 blancs d'oeufs par jour et des shakers de protéines toutes les deux heures", explique-t-il, précisant qu'il fait trois séances de musculation par semaine.

"Pour être honnête, comme je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, c'est aussi une carotte. Mais là, j'ai fini le tournage il y a deux semaines et j'ai pris 4 kg. Ça me casse les couilles de lever de la fonte. Je le fais juste pour le rôle", avoue Tomer Sisley, qui doit être très heureux de retrouver ses Kinder.

Lors de cet entretien accordé au Parisien, Tomer Sisley est également revenu sur les accusations de CopyComic, qui avait recensé certaines de ses blagues plagiées à d'autres confrères dans une vidéo. "Il y avait des choses qui se pratiquaient à une période où il fallait tout inventer. Évidemment qu'on ne les ferait plus aujourd'hui. À chaque fois que l'on découvre un art nouveau, que ce soit le rap ou l'architecture, la première chose que l'on fait, c'est s'inspirer de ceux qui nous ont donné envie. Pour moi, c'est une chasse aux sorcières qui m'a touché sur le moment", déclare-t-il. Pour rappel, Sandra Sisley avait reçu quelques critiques après avoir essayé de deviner l'identité du vidéaste, en citant publiquement des noms qui se sont finalement révélés incorrects.

Retrouvez l'interview de Tomer Sisley en intégralité dans le numéro du Parisien du jeudi 21 novembre 2019.