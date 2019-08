Sandra Sisley, son cri d'amour à Tomer : "L'homme qui a bouleversé ma vie"

Mercredi 14 août 2019, Tomer Sisley fête ses 45 ans. Un jour si spécial que son épouse, Sandra, n'aurait raté pour rien au monde. Via son compte Instagram, elle a rendu le plus beau des hommages à l'homme qui partage sa vie. "Joyeux anniversaire au plus merveilleux des maris, au plus incroyable des pères et beaux-pères, au mec le plus gentil, généreux, tendre, courageux, talentueux, sincère, sensible, compréhensif, patient, amoureux, intelligent, drôle et sexy du monde", énumère-t-elle, sous une merveilleuse photo d'elle et de l'humoriste, complices.

Celui qui a peint ma vie aux couleurs de l'amour

"À l'homme qui a bouleversé ma vie, à celui qui m'a fait comprendre qu'on avait le droit d'être heureux après 40 ans, après l'enfer, après avoir tout perdu ou presque. Celui qui m'a prouvé qu'on pouvait guérir du pire, qu'on pouvait reconstruire, qu'on pouvait aimer une femme sans essayer de la changer, qu'à deux rien n'était impossible, que pardonner était une force, que partager était essentiel", poursuit Sandra Sisley, 46 ans.

"À celui qui a réparé mes blessures, séché mes larmes, à toi qui es ma passion, ma moitié, mon âme, mon complice, mon conseiller, ma fierté, mon confident, mon amoureux, mon meilleur pote, mon fantasme, ma beauté du bordel, bref... Celui qui a peint ma vie aux couleurs de l'amour. Je t'aime plus que tout... Même mes mots ne peuvent pas refléter réellement ce que tu es pour moi... Joyeux anniversaire mon mari adoré à l'infini. J'ai tant de chance", se réjouit Sandra Sisley dans ce texte rempli d'émotion. On peut évidemment compter sur le couple pour fêter comme il se doit cet anniversaire...