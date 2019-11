Éric Cantona et Rachida Brakni : Confidences de couple, dont un drôle de surnom

Le couple qui s'est formé sur le tournage du film L'Outremangeur en 2002 se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure qui a de quoi surprendre : une gamme de produits de beauté baptisée Nostra. Dans une nouvelle interview accordée à Madame Figaro, dans le magazine du 25 octobre 2019, Eric Cantona et son épouse Rachida Brakni, parents d'Emir et Selma (9 et 5 ans), ont présenté leur "troisième bébé", tout en se prêtant au jeu du portrait croisé.

"Elle est vivante, lumineuse et elle a beaucoup d'humour. Avec elle, on ne s'ennuie jamais", a confié l'ex-footballeur de 53 ans au sujet de son épouse. Elle a trop de qualités. Elle a la sensualité d'une panthère." De son côté, la comédienne de 42 ans n'a pas manqué de compliments sur sa moitié : "J'aime surtout son sourire, la profondeur de ses yeux (...). Il a sens de la droiture au sens le plus noble. Il fait partie des rares personnes qui respectent la parole donnée. J'adore aussi sa fantaisie et son sens de l'autodérision."

Eric Cantona a également confié le drôle de surnom que lui donne sa compagne : "J'adore me faire masser. Rachida m'appelle le Boeuf de Kobé", a-t-il déclaré, faisant ainsi référence aux techniques d'élevage strictes de ce boeuf japonais, au point que certains agriculteurs masseraient leur bétail pour rendre la viande encore plus tendre. Mais Rachida Brakni compare également son époux à "un aigle au regard perçant, qui fend le ciel et dont les ailes se déploient sans effort." On ne manque décidément pas de comparaisons animalières chez les Brakni-Cantona !